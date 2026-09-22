Canicattì, in casa con marijuana e “cocaina rosa”: arrestata una donna

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio mirato di controllo del territorio nei comuni della giurisdizione, nel corso del quale è stato eseguito un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della Stazione Carabinieri di Canicattì hanno arrestato in flagranza di reato una 47enne del posto, ritenuta responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione della donna sono stati rinvenuti 263 grammi di marijuana, circa 5 grammi di una sostanza di colore rosa, preliminarmente indicata come possibile “cocaina rosa” e la cui natura dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici, nonché tre bilancini.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, la 47enne è stata condotta presso la locale Casa Circondariale, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.