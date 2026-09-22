Libero Consorzio,  avviati i servizi per gli studenti con disabilità negli istituti superiori





Sono stati confermati e avviati con l’inizio del nuovo anno scolastico, i servizi per gli studenti diversamente abili che frequentano gli istituti superiori di competenza del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

“Nelle scorse settimane – ha dichiarato la dirigente del Settore Pubblica istruzione e solidarietà sociale Maria Antonietta Testone – erano già state pubblicate tutte le linee guida operative dedicate agli studenti con disabilità grave per i servizi di assistenza in favore degli studenti al fine di favorire la loro inclusione alla vita scolastica. Le scuole inoltre invitate – conclude la dirigente – alla presentazione dei progetti propedeutici per l’avvio del servizio di assistenza con operatori socio sanitari”.

Si dice soddisfatto del pronto avvio del servizio, il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. “Il lavoro degli uffici preposti – ha dichiarato Pendolino – è stato svolto in maniera rapida ed efficiente predisponendo gli atti che hanno portato all’avvio puntuale dei servizi. Gli uffici del Libero Consorzio diretti dalla dott.ssa Testone, hanno profuso ogni sforzo per fare in modo che queste risposte venissero date con puntualità rispetto all’inizio dell’anno scolastico”.

“Anche quest’anno – ha aggiunto la consigliera provinciale con delega alla Solidarietà sociale Anna Triglia – il Libero Consorzio di Agrigento arriva puntuale a questo importante adempimento che permetterà agli alunni con disabilità di ricevere il giusto sostegno per frequentare al meglio il percorso di studio”. Anche il consigliere provinciale con delega alla pubblica istruzione Giuseppe Ambrogio si dice soddisfatto della tempistica con cui il servizio sta partendo. “Quando si parla di istruzione e di solidarietà – ha detto Ambrogio – bisogna essere sempre in prima linea e soprattutto pronti a dare risposte a chi ha esigenze particolari”.