Agrigento

Accusato di truffa online e sostituzione di persona, arrestato e portato in carcere

L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Squadra Mobile di Agrigento ha proceduto all’arresto di un uomo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, con il quale è stata disposta la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine medesimo.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna per i reati di truffa online tramite utilizzo di postpay e sostituzione di persona, previsti dagli articoli 640 e 494 del codice penale, commessi in data 19.07.2021.  L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

La morte di Gino Brucceri, periti passano al setaccio il viadotto Morandi: al via incidente probatorio 
Apertura

Le sorelline scomparse e poi ritrovate, la Procura: “Emulato gioco sui social, nessun sequestro”
Apertura

Canicattì, in casa con marijuana e “cocaina rosa”: arrestata una donna
di Giuseppe Castaldo

Minorenne ucciso a colpi di pistola a Palma di Montechiaro, chiesti 20 anni di carcere per Falco Abramo 
Agrigento

“Appalti e mazzette”: le elezioni del Libero Consorzio e la foto del voto come prova di fedeltà: “Ha fatto il bravo..”
banner italpress istituzionale banner italpress tv