Accusato di truffa online e sostituzione di persona, arrestato e portato in carcere

La Squadra Mobile di Agrigento ha proceduto all’arresto di un uomo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, con il quale è stata disposta la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine medesimo.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna per i reati di truffa online tramite utilizzo di postpay e sostituzione di persona, previsti dagli articoli 640 e 494 del codice penale, commessi in data 19.07.2021. L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.