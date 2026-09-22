Accusato di truffa online e sostituzione di persona, arrestato e portato in carcere
L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto.
La Squadra Mobile di Agrigento ha proceduto all’arresto di un uomo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, con il quale è stata disposta la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine medesimo.
Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna per i reati di truffa online tramite utilizzo di postpay e sostituzione di persona, previsti dagli articoli 640 e 494 del codice penale, commessi in data 19.07.2021. L’arrestato deve espiare la pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione e sei mesi di arresto. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.