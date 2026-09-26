Esseneto, dopo le torri faro si punta ai fondi regionali: l’iniziativa di Piparo

Dopo l’accensione delle nuove torri faro, lo stadio Esseneto torna al centro dell’attenzione con una nuova iniziativa che punta a proseguire il percorso di riqualificazione dell’impianto. A muoversi è ancora una volta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gerlando Piparo, che ha presentato un atto di indirizzo al Consiglio comunale con l’obiettivo di impegnare l’amministrazione a partecipare al nuovo avviso regionale dedicato all’impiantistica sportiva, candidando proprio lo stadio Esseneto alla richiesta di finanziamento.

L’iniziativa prende spunto dal D.D.G. n. 3201 del 24 settembre 2026 del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico per l’impiantistica sportiva.Il bando consente di ottenere contributi non soltanto per la realizzazione di nuovi impianti, ma anche per interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione, completamento e adeguamento delle strutture sportive esistenti, anche in funzione della loro omologazione.È proprio su questa possibilità che punta Piparo, indicando l’Esseneto tra le strutture da candidare alle risorse regionali.Nel suo atto di indirizzo, il consigliere sottolinea il ruolo dello stadio quale principale impianto sportivo della città e punto di riferimento per lo sport agonistico e per la collettività. La richiesta rivolta al Consiglio comunale è quindi quella di impegnare il sindaco e la Giunta a partecipare all’avviso regionale e a candidare l’Esseneto, demandando successivamente agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari per predisporre e presentare la candidatura. L’obiettivo è aprire una nuova fase per lo storico impianto agrigentino: dopo l’intervento che ha portato all’accensione delle nuove torri faro, provare a intercettare ulteriori risorse pubbliche per proseguire nel percorso di riqualificazione e adeguamento dello stadio.

«Durante il mio mandato da assessore allo Sport abbiamo portato a compimento l’accatastamento dello Stadio Esseneto, un passaggio fondamentale per poter programmare interventi seri e accedere ai finanziamenti pubblici. L’accensione delle nuove torri faro dimostra che, quando si lavora con continuità, i risultati arrivano. Adesso bisogna compiere il passo successivo: il Comune partecipi all’avviso regionale e presenti una candidatura forte, senza perdere tempo né l’opportunità offerta dalle risorse FSC 2021-2027. L’Esseneto merita un progetto organico di riqualificazione, non interventi isolati, per tornare a essere un impianto moderno, sicuro e all’altezza della città, degli sportivi e dei tifosi agrigentini», ha dichiarato il consigliere comunale Gerlando Piparo