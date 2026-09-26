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“Quanta ne vuoi?”, pusher propongono droga dalla feritoia sul portone d’ingresso: due arresti

La piazza di spaccio aveva un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, di ultima generazione, con quattro microcamere installate all’esterno per monitorare tutto il perimetro dell’edificio

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato due pusher, un 32enne catanese e una 27enne romena senza fissa dimora, che gestivano una piazza di spaccio in un edificio di una traversina del quartiere San Cristoforo. I due avevano allestito anche una “crack room” per agevolare i loro clienti nel consumo di droga direttamente sul posto, al piano terra dello stabile, protetto da una robusta porta in ferro.

A smantellare la piazza di spaccio sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati nelle rafforzate attività di contrasto al fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutti i quartieri della città.

Dopo un’attenta fase osservazione, gli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso”, in borghese, hanno ricostruito il modus operandi dei due pusher che interagivano con i clienti attraverso una feritoia ricavata sul portone d’ingresso, simile a quella utilizzata, in genere, per ricevere la corrispondenza.

Uno degli agenti ha bussato alla porta e, da dietro la feritoia, si è materializzato il 32enne che, ignaro di aver di fronte un poliziotto, ha pensato fosse un cliente, chiedendogli quanta droga volesse.  Quel punto il poliziotto si è qualificato e insieme agli altri colleghi è entrato nello stabile prima che venisse sbarrata la porta d’ingresso.

All’interno, i poliziotti hanno sorpreso, in una stanza, un cliente seduto su una brandina con in mano una pipetta pronta per fumare il crack. Nel bagno, è stata individuata la 27enne intenta a gestire le operazioni di pesatura e confezionamento dello stupefacente su un tavolino.

La perquisizione ha permesso di sequestrare un involucro contenente eroina, nascosto in un porta lenti a contatto nella borsa della donna, quattro involucri con 3,7 grammi di crack, denaro in contanti, nonché materiale per la preparazione delle dosi, come bilancini di precisione e carta in alluminio. I due pusher tenevano anche la contabilità della loro attività di spaccio, annotando in un’agendina cifre, nomi e numeri in modo dettagliato. E’ stata trovata, tra le altre cose, anche una cartuccia calibro 380 G.F.L.

Durante la perquisizione della casa, i poliziotti della Questura hanno constatato come la piazza di spaccio avesse un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, di ultima generazione, con quattro microcamere installate all’esterno per monitorare tutto il perimetro dell’edificio. Le immagini venivano proiettate in real-time su uno schermo tenuto sotto controllo dai due pusher, in modo da prevenire eventuali controlli delle forze di Polizia.

Dagli accertamenti sono emersi per entrambi i numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Inoltre, la 27enne romena è risultata destinataria di un provvedimento di obbligo di dimora nel Comune di Catania e sottoposta alla misura dell’Avviso Orale del Questore.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

In attesa dell’udienza di convalida, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre la donna è stata condotta nelle camere di sicurezza della Questura, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per entrambi il trasferimento in carcere.

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