Apertura

Litiga con la moglie e la minaccia di morte davanti ai figli, denunciato 40enne

Madre e figli sono stati trasferiti in una località protetta. Nei confronti dell’uomo, invece, è scattata una denuncia a piede libero

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Un quarantenne di Campobello di Licata è stato denunciato per aver minacciato di morte la moglie in presenza dei figli piccoli. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione per una lite in famiglia. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza donna e figli. Attivato immediatamente il “codice rosso”, un protocollo che mira a tutelare le vittime di violenza domestica. Madre e figli sono stati trasferiti in una località protetta. Nei confronti dell’uomo, invece, è scattata una denuncia a piede libero. Alla base del litigio ci sarebbero stati futili motivi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.33/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.33/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Litiga con la moglie e la minaccia di morte davanti ai figli, denunciato 40enne
Agrigento

Ztl, raffica di verbali nei mesi estivi: multe in arrivo per automobilisti “distratti” 
Apertura

La nomina “pilotata” a Ravanusa e l’ombra della politica
Apertura

Appalti e mazzette, la nomina “pilotata” all’ufficio tecnico di Ravanusa e le pressioni politiche di “alto livello”
Apertura

Due auto in fiamme a Porto Empedocle, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv