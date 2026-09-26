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Blitz antidroga ad Aragona, 38enne fermato con un chilo di cocaina 

In manette un trentottenne di Aragona. Negli scorsi mesi era stato trovato in possesso di oltre 10 mila euro in contanti

Pubblicato 16 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Viaggiava al volante della sua auto con un chilo di cocaina ma ad attenderlo c’erano i carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Aragona dove un trentottenne del posto è stato arrestato – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – dai militari del Nucleo Investigativo di Agrigento. Gli investigatori gli hanno imposto l’alt mentre si trovava ad Aragona ed è scattata immediatamente una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. Dal veicolo, infatti, è saltato fuori un chilogrammo di cocaina

Perquisizione che, successivamente, è stata estesa anche al domicilio dell’indagato con esito però negativo. L’uomo negli scorsi mesi era stato fermato sempre dai carabinieri poiché trovato in possesso di una cospicua somma di denaro, oltre 10 mila euro in contanti. Il 38enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini, intanto, proseguono.

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