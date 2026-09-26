Temporale e cenere dell’Etna, disagi e voli dirottati all’aeroporto di Catania 

Un violento temporale, che si è abbattuto tutta la notte su Catania, e un’intesa emissione di cenere lavica, che si disperde verso Sud, dal cratere Nord-Est dell’Etna che, secondo l’Ingv, produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Sono i fenomeni che stanno procurando disagi all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Sono già dieci i voli dirottati in altri scali: cinque a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso. Da quest’ultimo scalo è anche decollato il Catania-Verona di Volotea. Il nucleo di coordinamento operativo (Nco) ha disposto la restrizione a quattro atterraggi l’ora all’aeroporto di Catania, a fronte dei 12 previsti durante la piena operatività. Sull’Etna è in vigore l’avviso, emesso dall’Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro.