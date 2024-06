Europee e amministrative, report affluenza alle ore 12

Sono riprese alle 7 di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo, iniziate ieri alle 15 e che si chiuderanno stasera alle 23. Nella provincia di Agrigento si vota anche per le elezioni amministrative in sei comuni: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Santa Elisabetta.

Per le elezioni Europee, alle 12 di oggi, in Sicilia, per le 5.304 sezioni su 5.304, ha votato il 17,82%. Fino a ieri, il dato aggiornato alle 23, aveva visto un’affluenza del 10,76%. Nella provincia di Agrigento su 510 sezioni ha votato al momento il 16,25%.

Per le elezioni amministrative alle ore 12 su su 45.004 elettori i votanti sono stati 7.320 cioè il 23,80%; alle 23 di ieri 8 giugno aveva votato il 16,27%.