Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 

Toghe in lutto ad Agrigento per l’improvvisa morte dell’avvocato Santino Russo, deceduto questa notte a soli 54 anni a causa di un malore fatale. Russo avrebbe compiuto cinquantacinque anni il prossimo 11 novembre. Lascia moglie e figlie. Santino Russo era una figura nota dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento. Spesso lo si vedeva, sempre con il sorriso, nei pressi del suo studio legale in via Mazzini, a due passi dal Palazzo di Giustizia, o sfrecciare a bordo della sua moto con quel suo ghigno inconfondibile. Santino Russo è stato anche vicepresidente dell’Istituto Case Autonome Popolari di Agrigento nel 2021. I funerali si svolgeranno domani 30 novembre alle 15 presso la Chiesa di Fontanelle. La redazione di Grandangolo si stringe intorno al dolore della famiglia.