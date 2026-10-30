Agrigento

Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 

L’avvocato Santino Russo è morto questa notte a soli 54 anni per un malore improvviso. Lascia moglie e due figlie

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Toghe in lutto ad Agrigento per l’improvvisa morte dell’avvocato Santino Russo, deceduto questa notte a soli 54 anni a causa di un malore fatale. Russo avrebbe compiuto cinquantacinque anni il prossimo 11 novembre. Lascia moglie e figlie. Santino Russo era una figura nota dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento. Spesso lo si vedeva, sempre con il sorriso, nei pressi del suo studio legale in via Mazzini, a due passi dal Palazzo di Giustizia, o sfrecciare a bordo della sua moto con quel suo ghigno inconfondibile. Santino Russo è stato anche vicepresidente dell’Istituto Case Autonome Popolari di Agrigento nel 2021. I funerali si svolgeranno domani 30 novembre alle 15 presso la Chiesa di Fontanelle. La redazione di Grandangolo si stringe intorno al dolore della famiglia. 

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