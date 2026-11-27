



Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un provvedimento di sostituzione di misura cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese – Dott.ssa Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal Dott. Angelo Vittorio Cavallo, traendo in arresto un 26enne termitano. L’indagato coinvolto nell’operazione antidroga eseguita lo scorso 25 novembre dagli stessi militari, era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 26enne secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe aggredito fisicamente un testimone, sentito nel corso delle indagini dagli militari. In particolare il giovane accompagnato verosimilmente da un complice, si sarebbe presentato sotto casa della vittima contestando le dichiarazioni che questi aveva reso nei suoi confronti, colpendolo violentemente con un bastone e affermando che quelli come lui, avrebbero pagato per la loro condotta. Le tempestive risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, corroborate dall’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario recepito dal Giudice per le Indagini Preliminari che, ha concordato con la richiesta di aggravamento della misura prospettata dal Pubblico Ministero, Dottor Manfredi Lanza, titolare delle indagini che, ha ravvisato nella condotta dell’indagato una matrice estorsiva, finalizzata a costringere i testimoni a ritrattare o a rendere false dichiarazioni. Per il 26enne si sono aperte le porte della Casa Circondariale “A Burrafato” di Termini Imerese.