Catania

Fuma nel bagno dell’aereo mentre è in volo, uomo sanzionato

L'uomo è stato multato per 2.064 euro.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha sanzionato un passeggero che, mentre era in volo, ha acceso una sigaretta nel bagno dell’aereo. Con il suo gesto, l’uomo, proveniente da Praga, ha provocato l’attivazione del sistema di rilevamento del fumo e così ha fatto scattare l’allarme a bordo.

Scoperto dagli assistenti di volo, non appena atterrato a Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della Polizia di Frontiera ed è stato da loro sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. In particolare, per il suo comportamento sconsiderato, l’uomo è stato multato per 2.064 euro.

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