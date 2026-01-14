Agrigento

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rimpatriato cittadino extracomunitario

Il soggetto è destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dall’Autorità Giudiziaria

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, abilitato all’esecuzione delle scorte internazionali, ha dato esecuzione al rimpatrio di un cittadino extracomunitario destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dall’Autorità Giudiziaria.
Il provvedimento trae origine da attività investigative svolte dalla Squadra Mobile di Agrigento, che hanno condotto a una condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con conseguente applicazione della misura espulsiva al momento della scarcerazione.
Il rimpatrio è stato eseguito al termine delle procedure di competenza, mediante accompagnamento alla frontiera e imbarco su volo di linea con destinazione Tunisia, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste. L’attività rientra nel quadro delle azioni svolte dalla Polizia di Stato per il contrasto all’immigrazione irregolare, l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e la tutela della sicurezza pubblica.

