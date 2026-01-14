Agrigento

Carabinieri, Riccardo Sciuto promosso Generale di divisione 

Sciuto per anni è stato comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale di brigata Riccardo Sciuto, e’ stato promosso al grado di generale di divisione. Sciuto per anni è stato comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento.

“L’ulteriore riconoscimento da parte del Comando Generale dell’Arma, con nomina a firma del Ministro della Difesa, – si legge in una no ta – giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni. Per citare gli ultimi, dopo il Comando Provinciale di Genova, il Generale Sciuto ha infatti retto il Servizio Operazioni della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno e il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 10 settembre 2024, comanda la Legione CC, da cui dipendono anche i cinque Comandi Provinciali della Regione”

