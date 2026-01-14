Ultime Notizie

Allaccio alla rete elettrica abusiva e carenze igienico sanitarie, chiusa pasticceria

Il titolare è stato sanzionato per diverse migliaia di euro

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo di esercizi commerciali del centro cittadino, hanno accertato, con l’ausilio di personale della società elettrica, un allaccio abusivo alla rete elettrica a carico di una pasticceria.

Per tale ragione, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato per il reato di furto di energia elettrica. Nell’ambito della verifica i poliziotti controllavano la posizione lavorativa di quattro dipendenti della pasticceria uno dei quali risultato privo di contratto di lavoro. Pertanto, veniva contestata, al titolare dell’esercizio commerciale, una sanzione amministrativa.

Infine, gli agenti lentinesi, insieme a personale dell’A.S.P. di Siracusa, hanno riscontrato anche carenze igienico sanitarie che hanno determinato l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività della pasticceria e ulteriori sanzioni amministrative per un importo totale di diverse migliaia di euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

La Palestra distrettuale intitolata a Don Pietro Fusetti, Miccichè: “ha donato la sua vita per i giovani”
Palermo

Maxi piantagione di marijuana e furto di energia, arrestato 40enne
Ultime Notizie

Allaccio alla rete elettrica abusiva e carenze igienico sanitarie, chiusa pasticceria
Agrigento

Agrigento, al via la prima scuola di formazione per i consiglieri comunali 
Cultura

Il Tenente Colombo al Palacongressi: il 23 gennaio arriva il giallo che ha conquistato il mondo
Sicilia

10eLotto, tripletta da 95mila euro in Sicilia
banner italpress istituzionale banner italpress tv