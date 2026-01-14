Allaccio alla rete elettrica abusiva e carenze igienico sanitarie, chiusa pasticceria

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo di esercizi commerciali del centro cittadino, hanno accertato, con l’ausilio di personale della società elettrica, un allaccio abusivo alla rete elettrica a carico di una pasticceria.

Per tale ragione, il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato per il reato di furto di energia elettrica. Nell’ambito della verifica i poliziotti controllavano la posizione lavorativa di quattro dipendenti della pasticceria uno dei quali risultato privo di contratto di lavoro. Pertanto, veniva contestata, al titolare dell’esercizio commerciale, una sanzione amministrativa.

Infine, gli agenti lentinesi, insieme a personale dell’A.S.P. di Siracusa, hanno riscontrato anche carenze igienico sanitarie che hanno determinato l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività della pasticceria e ulteriori sanzioni amministrative per un importo totale di diverse migliaia di euro.