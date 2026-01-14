Palermo

Accoltellato in una rissa in piazza, 19enne in ospedale

Dalle prime informazione parrebbe piu' una spedizione punitiva con due gruppi della borgata palermitana

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

 Resta in osservazione a causa delle diverse ferite da arma da taglio che non avrebbero leso organi vitali, il 19enne accoltellato ieri sera nel corso di una rissa in piazza, a Capaci, Comune alle porte di Palermo. Sull’episodio indagano i carabinieri che, anche attraverso le analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza, stanno cercando di individuare le persone coinvolte. Dai primi elementi raccolti piu’ che un episodio legato alla malamovida, parrebbe piu’ una spedizione punitiva con due gruppi della borgata palermitana di Marinella a scontrarsi per le strade di Capaci, prima in piazza De Amicis e poi ancora nei pressi piazza Della Repubblica, dove il 19enne e’ stato accoltellato.

