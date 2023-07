Festa di San Calogero, interventi di pulizia straordinaria ad Agrigento

Continuano gli interventi di pulizia straordinaria del centro cittadino da parte degli operai di Iseda e Sea concentratisi in questi ultimi giorni in quella parte dell’area urbana interessata dalle manifestazioni e dalle iniziative legate ai festeggiamenti per san Calogero, compatrono di Agrigento.

Saranno infatti ultimati domani, sabato 8 luglio, gli interventi di pulizia del Viale della Vittoria, effettuati dagli operatori ecologici delle imprese Iseda e Sea.

Gli operai già nella giornata di ieri, hanno utilizzato, sul tratto di strada tra la Cittadella Sanitaria e Piazza Marconi, due “lavastrade” munite di lancia ad alta pressione per la pulizia dei marciapiedi.

Utilizzate anche due spazzatrici per la pulizia del ciglio stradale e la rimozione dei residui dovuti alla pulizia dei marciapiedi stessi. Un ulteriore intervento di pulizia sarà ripetuto domattina per permettere una miQuesta mattina inoltre, sono continuati gli interventi di decespugliamento nella zona dello Stadio Esseneto iniziati qualche giorno addietro.