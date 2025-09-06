Festival delle Danze, rissa sfiorata tra gruppi folk agrigentini

Al Teatro Efebo di Agrigento si è svolta la serata conclusiva dell’ottava edizione del Festival Internazionale delle danze e della danza, evento che unisce arte, musica, danza e cultura in un intreccio di linguaggi universali.

Prima dell’inizio dello spettacolo si è sfiorata la rissa tra due gruppi folk agrigentini. Stando ad una prima ricostruzione il motivo ruota attorno alla consegna del premio “Schiaccianoci d’oro” assegnato al gruppo folk “I fiori del mandorlo”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire meglio i fatti.

Il Festival è organizzato con il patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Città di Agrigento, Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura, Aspae, Parco Valle dei Templi Agrigento, Fondazione Teatro Luigi Pirandello.