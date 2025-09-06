Agrigento

Festival delle Danze, rissa sfiorata tra gruppi folk agrigentini

Il motivo della rissa ruota attorno alla consegna del premio “Schiaccianoci d’oro”

Al Teatro Efebo di Agrigento si è svolta la serata conclusiva dell’ottava edizione del Festival Internazionale delle danze e della danza, evento che unisce arte, musica, danza e cultura in un intreccio di linguaggi universali.
Prima dell’inizio dello spettacolo si è sfiorata la rissa tra due gruppi folk agrigentini. Stando ad una prima ricostruzione il motivo ruota attorno alla consegna del premio “Schiaccianoci d’oro” assegnato al gruppo folk “I fiori del mandorlo”.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire meglio i fatti.
