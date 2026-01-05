Fiamme in pieno giorno a San Leone: a fuoco un cumulo di rifiuti (vd)

Agrigento

Fiamme in pieno giorno a San leone nell’area dell’eliporto. Ad andare a fuoco un cumulo di rifiuti che giace li da parecchie settimane. Non solo carta, plastica, e rifiuti di ogni genere ma anche un materasso. I cittadini hanno avvisato i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

L’area, da sempre, è soggetta a ricettalo di rifiuti e più volte le associazioni ambientaliste hanno chiesto al Comune un intervento più incisivo per debellare il fenomeno dell’abbandono e procedere ad accurati controlli. Oggi qualcuno ha pensato bene di appiccare l’incendio. Al via le indagini.

