Fiera World Food 2021 di Mosca, termine adesione il 6 aprile

Scadrà il prossimo 6 aprile il termine per l’adesione alla partecipazione collettiva alla Fiera Internazionale World Food 2021, in programma a Mosca dal 21 al 24 settembre 2021. Si tratta di una partecipazione collettiva organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano Export Sud 2, il programma a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno d’Italia.

Il bando e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito internet (sezione “in evidenza”) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che grazie all’impegno del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie dà ampia pubblicità a tutte le possibilità offerte dai fondi comunitari per lo sviluppo delle imprese. La linea di finanziamento di questa importante iniziativa, finalizzata a promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane operanti nel settore “alimentari e bevande”, è l’Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” del PON IC 2014-2020.

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione esclusivamente le aziende con sede operativa in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

Tutti i dettagli al link:http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13715