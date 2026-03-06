Violenza donne, nuove prospettive per “La stanza tutta per sè” presso il comando Carabinieri di Agrigento





Sempre più donne subiscono violenza. Ma sempre più donne decidono di denunciare. Non è facile raccontare gli episodi di maltrattamenti in famiglia, anche in presenza di minori, ma presso il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, dal 2015 c’è una stanza, un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori. Si tratta de “Una stanza tutta per sé” un progetto nato in accordo tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Soroptimist International.

“La stanza è un presidio importante, un luogo in cui si può ascoltare la vittima con rispetto e attenzione e dare la dovuta assistenza in questo difficile percorso. Negli ultimi anni anche grazie agli strumenti normativi la situazione sta cambiando è sempre più donne trovano il coraggio di raccontare le loro esperienze e di denunciare. L’invito è sempre quello di rivolgersi alle forze dell’ordine, quindi di cercare un aiuto sicuro e di uscire dal circuito della violenza per poter trovare o meglio ritrovare anche la propria normalità”, dichiara il Comandante dei Carabinieri della compagnia di Agrigento, maggiore AnnaMaria Putortì che continua: “Noi cerchiamo di sensibilizzare anche chi può essere vicino alle vittime, quindi ci ritroviamo nei contesti scolastici, di aggregazione, anche i vicini di casa possono essere d’aiuto, perché non è semplice accettare di vivere una situazione e comunque trovare il coraggio di denunciare una persona a cui si è legati anche sentimentalmente questa è la vera difficoltà, ma se facciamo rete allora possiamo aiutare chi ha veramente bisogno”, ha concluso il maggiore Putortì.

Per rafforzare ulteriormente il valore del progetto le “Stanze per Sé” sono state ampliate e dotate di recenti modelli di kit informatici audio-video per la verbalizzazione delle denunce; Progetto che è stato presentato, nella sala briefing della caserma Biagio Pistone alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio e di Maria Anna Burraco presidente della Soroptimist sezione Agrigento, a pochi giorni della festa della Donna, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più donne a denunciare casi di violenza e a rivolgersi presso i Carabinieri che insieme all’Autorità giudiziaria, psicologici e avvocati, attiveranno il codice rosso.