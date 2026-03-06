Agrigento

Screening oncologici: lunedì 9 marzo Open Day dedicato alla prevenzione

L'iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In occasione del mese della prevenzione del tumore del colon retto, il Centro Gestionale Screening dell’ASP promuove un Open Day dedicato agli screening oncologici, in programma lunedì 9 marzo 2026, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.

Per l’intera mattinata, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lo staff del Centro Screening, insieme all’Associazione Amico Onlus, sarà presente presso la hall del presidio ospedaliero di Agrigento per fornire informazioni, orientamento e supporto ai cittadini sui programmi di prevenzione attivi.

Durante l’iniziativa sarà possibile accedere gratuitamente ai programmi di screening previsti dal servizio sanitario. Nel dettaglio: Pap Test rivolto alle donne tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni. Gli esami potranno essere effettuati con accesso diretto presso i Consultori familiari, nella fascia oraria 9.00 – 13.00.

È inoltre previsto lo screening mammografico gratuito per le donne tra i 50 e i 69 anni, con accesso diretto presso le Radiologie degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca (dalle ore 8.00 alle 20.00), la Casa della Comunità di Agrigento ed il Poliambulatorio di Canicattì (dalle ore 8.00 alle 14.00).

Nell’ambito delle attività di prevenzione del tumore del colon retto, uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni potranno inoltre ritirare gratuitamente il kit per lo screening presso i punti screening dedicati o presso la propria farmacia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per ricordare come la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali nella lotta ai tumori, consentendo interventi tempestivi e aumentando significativamente le possibilità di cura. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

