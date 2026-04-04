Forza Italia, Filippo Vassallo segretario cittadino dei giovani ad Agrigento

Forza Italia agrigentina sostiene un progetto che mira a rinnovare la classe dirigente valorizzando le nuove generazioni. In tale contesto, Filippo Vassallo è stato designato come segretario cittadino di Agrigento dei Giovani di Forza Italia. Imprenditore nel settore turistico, 27 anni, Vassallo si è già distinto per aver sviluppato iniziative capaci di intercettare il turismo giovanile, puntando su esperienze moderne, accessibili e legate al territorio. Si tratta di un percorso che oggi si intreccia con l’impegno politico e con una prospettiva definita: incidere concretamente sul futuro della città di Agrigento.

Filippo Vassallo è affiancato, nel ruolo di vicesegretario cittadino, da Lucrezia Morreale, studentessa di Economia aziendale all’Università degli Studi di Palermo. Poi, ancora altre nomine: Jessica Ruffini, consigliere di amministrazione dell’Università di Enna e segretario cittadino di Palma di Montechiaro, e Michelangelo Catalano, segretario cittadino di Casteltermini.

Vassallo è proiettato verso la candidatura al Consiglio comunale di Agrigento alle elezioni di fine maggio, sostenuto da una lista composta in ampia parte da giovani, con un programma incentrato su innovazione, sostenibilità, sviluppo turistico e partecipazione attiva.

E afferma: “Il mio impegno è rendere la città più viva e accessibile per i giovani, partendo da azioni reali: eventi turistici e culturali durante tutto l’anno, sostegno alle imprese giovanili e riqualificazione degli spazi pubblici oggi inutilizzati. Voglio lavorare per semplificare l’avvio di nuove attività, favorire il turismo esperienziale e creare opportunità di lavoro che permettano ai ragazzi di restare e costruire qui il proprio futuro. L’obiettivo è trasformare le idee in progetti concreti, con risultati visibili già nei primi mesi di mandato”.