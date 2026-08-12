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Maxi furto di rame nell’Agrigentino, danni per 50 mila euro 

Sono stati asportati quasi 4 chilometri di cavi in rame per un danno che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ladri di oro rosso in azione nell’Agrigentino. Ignoti malviventi hanno preso di mira i pali dell’illuminazione pubblica lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca, in territorio di Sambuca di Sicilia. Sono stati asportati quasi 4 chilometri di cavi in rame per un danno che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro. A fare la scoperta sono stati i tecnici della società che gestisce il servizio. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto. 

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