Menfi

Evade più volte dagli arresti domiciliari, 62enne menfitano finisce in carcere 

L’uomo, che stava scontando una pena ai domiciliari, sarebbe stato sorpreso più volte fuori dall’abitazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarebbe evaso più volte dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto non rispettando, dunque, le prescrizioni imposte. Il magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha così inasprito la misura cautelare disponendo nei confronti di Patrizio Cammarata, 62 anni, di Menfi, la custodia in carcere.

Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della locale stazione. L’uomo, che stava scontando una pena ai domiciliari, sarebbe stato sorpreso più volte fuori dall’abitazione. Per questo motivo è scattato l’aggravamento della misura con trasferimento in carcere. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Forzano l’auto di consigliere comunale a Maddalusa, rubati 200 euro 
Apertura

Maltrattamenti alla compagna, arrestato 35enne a Canicattì 
Apertura

Maxi furto di rame nell’Agrigentino, danni per 50 mila euro 
Agrigento

Il tentato omicidio di un minorenne a San Leone, accertamenti sui cellulari sequestrati 
Agrigento

Detenuto agrigentino protesta per avere cella singola e viene sanzionato, ricorso alla Consulta 
banner italpress istituzionale banner italpress tv