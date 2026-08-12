Evade più volte dagli arresti domiciliari, 62enne menfitano finisce in carcere 

Sarebbe evaso più volte dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto non rispettando, dunque, le prescrizioni imposte. Il magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha così inasprito la misura cautelare disponendo nei confronti di Patrizio Cammarata, 62 anni, di Menfi, la custodia in carcere.

Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della locale stazione. L’uomo, che stava scontando una pena ai domiciliari, sarebbe stato sorpreso più volte fuori dall’abitazione. Per questo motivo è scattato l’aggravamento della misura con trasferimento in carcere.