Fugge all’alt dei finanzieri con l’auto carica di merce contraffatta, condannato 

Otto mesi di reclusione per non essersi fermato all’alt imposto dalla Guardia di Finanza e aver finito la sua improbabile fuga – con un’auto carica di merce contraffatta – contro un guardrail. Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento che ha condannato un senegalese di 43 anni per resistenza a pubblico ufficiale e commercio di prodotti con marchi falsi.

La vicenda risale all’estate 2024. I finanzieri hanno imposto l’alt all’uomo che, tuttavia, ha proseguito la corsa tentando una improbabile fuga. Al termine di un breve inseguimento il conducente dell’auto si è schiantato contro il guardrail. All’interno del veicolo vi erano 211 paia di scarpe contraffatte. Il pm aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione ma il giudice, tuttavia, gli ha inflitto otto mesi.