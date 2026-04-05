Agrigento

Fugge all’alt dei finanzieri con l’auto carica di merce contraffatta, condannato 

Al termine di un breve inseguimento il conducente dell’auto si è schiantato contro il guardrail. All’interno del veicolo vi erano 211 paia di scarpe contraffatte

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Otto mesi di reclusione per non essersi fermato all’alt imposto dalla Guardia di Finanza e aver finito la sua improbabile fuga – con un’auto carica di merce contraffatta – contro un guardrail. Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento che ha condannato un senegalese di 43 anni per resistenza a pubblico ufficiale e commercio di prodotti con marchi falsi.

La vicenda risale all’estate 2024. I finanzieri hanno imposto l’alt all’uomo che, tuttavia, ha proseguito la corsa tentando una improbabile fuga. Al termine di un breve inseguimento il conducente dell’auto si è schiantato contro il guardrail. All’interno del veicolo vi erano 211 paia di scarpe contraffatte. Il pm aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione ma il giudice, tuttavia, gli ha inflitto otto mesi.

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