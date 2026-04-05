Lavoratori in nero e irregolarità in cantiere, denunciati due imprenditori a Favara

Quattro dipendenti non regolarmente assunti, un altro lavoratore risultato completamente in nero e diverse violazioni in tema di sicurezza. Sono le criticità riscontrate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro e dai militari della Tenenza di Favara in un cantiere per i lavori di ristrutturazione di uno stabile. A finire nei guai i due titolari delle ditte impegnate – un 40enne e un 35enne – denunciati a piede libero. Al primo vengono contestate l’omessa sorveglianza sanitaria, mancata consegna dispositivi di protezione individuale, omessa formazione e informazione, mancata installazione quadro elettrico di cantiere, redazione Pimus senza formazione dei pontisti, omessa aperture verso il vuoto, mancanza parapetti scale fisse in muratura.

Al secondo, invece, omessa formazione, mancata presenza squadre emergenza in cantiere, mancata installazione quadro elettrico di cantiere, utilizzo attrezzature da lavoro non a norma, utilizzo scale a mano non conformi, mancato utilizzo ponteggio nei lavori in quota, omessa difesa aperture verso il vuoto, mancanza parapetti scale fisse in muratura. Una terza persona, un 50enne di Agrigento, è stata denunciata per omesso aggiornamento piano sicurezza e coordinamento e mancata sospensione lavori in caso di pericolo. I lavori di ristrutturazione sono stati sospesi e sono state elevate multe per un importo complessivo di oltre 50 mila euro.