Apertura

Truffa a Favara, insegnante consegna gioielli a finto carabiniere 

Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere raggirato è stato un insegnante sessantenne di Favara

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere raggirato è stato un insegnante sessantenne di Favara.

L’uomo è stato contattato telefonicamente da un sedicente maresciallo che gli ha riferito di dover effettuare un controllo su alcuni gioielli in suo possesso poiché da fantomatiche indagini l’automobile a lui intestata sarebbe stata usata per una rapina ad una gioielleria ad Agrigento.

Ovviamente tutto falso ma l’insegnante, poco dopo, ha aperto la porta al finto carabiniere che ha preso i gioielli. Secondo una prima stima il valore dei preziosi sottratti ammonterebbe a circa duemila euro. Al via le indagini dei militari della Tenenza di Favara per risalire all’identità del truffatore. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

La Polizia festeggia 174anni, la cerimonia al Palacongressi di Agrigento
santo stefano quisquina

Vandali in azione alla villa comunale di Santo Stefano di Quisquina
Lampedusa

Migranti, 71 dispersi, 2 corpi recuperati, 32 sopravvissuti portati a Lampedusa
Palermo

Soccorso 22enne portoghese infortunato nel Palermitano
Casteltermini

Amministrative a Casteltermini, Pasquale Mancuso candidato sindaco
Apertura

Scontro tra due auto tra Aragona e Comitini: tre feriti
banner italpress istituzionale banner italpress tv