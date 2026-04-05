Nasconde una mazza da baseball nel bagagliaio dell’auto, denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato a piede libero un 30enne, domiciliato a Catania e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo lunga 62 centimetri.

L’intervento è avvenuto all’interno del parcheggio scambiatore in via Misericordia, a San Giovanni Galermo, durante un servizio perlustrativo. In particolare, l’equipaggio ha scorto nel parcheggio l’utilitaria con a bordo il giovane e, vista l’ora tarda, ha deciso di procedere a un controllo. Dopo aver identificato il conducente, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nel bagagliaio del veicolo la mazza da baseball detenuta senza alcun valido motivo non essendo, il giovane, un giocatore di quel particolare sport.

Ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva,l’uomo è stato, perciò, denunciato per la detenzione di armi improprie ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/1975, norma che vieta il porto o la detenzione senza giustificato motivo di strumenti atti ad offendere, e anche per la violazione dell’articolo 75 del decreto legislativo 159/2011, che prevede sanzioni per la violazione delle misure di prevenzione e sicurezza, come la sorveglianza speciale, alla quale era già stato sottoposto per altri reati commessi.