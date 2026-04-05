Agrigento

Controlli antidroga in centro, sequestrato stupefacente e segnalati tre giovani 

Le forze dell’ordine hanno scoperto, peraltro, un particolare stratagemma utilizzato dagli spacciatori, vale a dire nascondere la droga nelle auto parcheggiate

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Un controllo congiunto di polizia e carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione tra via Atenea e via San Francesco, ha permesso di trovare e sequestrare sostanza stupefacente e segnalare tre giovani alla prefettura quali consumatori.

Le forze dell’ordine hanno scoperto, peraltro, un particolare stratagemma utilizzato dagli spacciatori, vale a dire nascondere la droga nelle auto parcheggiate. In tal senso sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish e 4 di crack a carico di ignoti. Tre giovani, invece, sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori di stupefacente poiché trovati in possesso di modiche quantità di “fumo”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

La Polizia festeggia 174anni, la cerimonia al Palacongressi di Agrigento
santo stefano quisquina

Vandali in azione alla villa comunale di Santo Stefano di Quisquina
Lampedusa

Migranti, 71 dispersi, 2 corpi recuperati, 32 sopravvissuti portati a Lampedusa
Palermo

Soccorso 22enne portoghese infortunato nel Palermitano
Casteltermini

Amministrative a Casteltermini, Pasquale Mancuso candidato sindaco
Apertura

Scontro tra due auto tra Aragona e Comitini: tre feriti
banner italpress istituzionale banner italpress tv