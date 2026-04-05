Controlli antidroga in centro, sequestrato stupefacente e segnalati tre giovani 

Un controllo congiunto di polizia e carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione tra via Atenea e via San Francesco, ha permesso di trovare e sequestrare sostanza stupefacente e segnalare tre giovani alla prefettura quali consumatori.

Le forze dell’ordine hanno scoperto, peraltro, un particolare stratagemma utilizzato dagli spacciatori, vale a dire nascondere la droga nelle auto parcheggiate. In tal senso sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish e 4 di crack a carico di ignoti. Tre giovani, invece, sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori di stupefacente poiché trovati in possesso di modiche quantità di “fumo”.