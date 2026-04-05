Precipita da un’altezza di 60 metri, morto escursionista

Alessandro Scapellato, 36 anni, di Ispica è morto dopo essere precipitato in una cava sottostante il Convento di Santa Maria di Gesù a Ispica, nel Ragusano. A recuperare la salma dai cespugli ai piedi di una parete di 60 metri di altezza è stato il Soccorso alpino e speleologico.

Erano presenti sul posto anche personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza, Carabinieri, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco. Dopo le procedure di rito e l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma, e’ stata posizionata in barella e trasportata verso valle fino a uno slargo, dove e’ stata trasferita a bordo di un elicottero.