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Precipita da un’altezza di 60 metri, morto escursionista

A recuperare la salma dai cespugli ai piedi di una parete di 60 metri di altezza e' stato il Soccorso alpino e speleologico

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Alessandro Scapellato, 36 anni, di Ispica è morto dopo essere precipitato in una cava sottostante il Convento di Santa Maria di Gesù a Ispica, nel Ragusano. A recuperare la salma dai cespugli ai piedi di una parete di 60 metri di altezza è stato il Soccorso alpino e speleologico.

Erano presenti sul posto anche personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza, Carabinieri, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco. Dopo le procedure di rito e l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma, e’ stata posizionata in barella e trasportata verso valle fino a uno slargo, dove e’ stata trasferita a bordo di un elicottero.

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