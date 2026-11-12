Lampedusa

Migranti, sei sbarchi a Lampedusa

Sono 201 i migranti arrivati sull'isola e trasferiti all'hotspot di contrada imbriacola

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Sono 201 i migranti arrivati a Lampedusa con sei diversi sbarchi. Cinque imbarcazioni, partite dalle localita’ libiche di Abu Kammash, Tripoli, Garabulli, Zawiya e Tajoura, sono state intercettate e soccorse dalle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Un sesto natante, un gommone di otto metri con 51 persone a bordo, tra cui sei minori, e’ riuscito invece a raggiungere Cala Pisana, dove i migranti sono stati individuati da alcuni militari dell’Esercito liberi dal servizio. I gruppi, composti da 17 a 51 persone, comprendono eritrei, etiopi, gambiani, nigeriani, pakistani e sudanesi, tra cui donne e minori. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove il numero degli ospiti e’ salito a 527.

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