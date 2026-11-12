Tragedia sul lavoro: operaio agrigentino muore in un cantiere

Tragedia nella giornata di oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio di 50 anni, originario di Menfi, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile.L’incidente è avvenuto in via Arabia Saudita, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una villetta. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno del cantiere. Una ricostruzione che dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti delle autorità competenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il cinquantenne non ci sarebbe stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il medico legale. Sono attesi anche i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per effettuare gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica di Marsala, che dovrà fare piena luce sulle circostanze della morte e verificare quanto accaduto all’interno del cantiere.