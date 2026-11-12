Il Teatro Pirandello apre la stagione con “Storia del figlio cambiato”
Una novità della nuova stagione è il palchetto reale agli studenti meritevoli
Il Teatro «Luigi Pirandello» di Agrigento inaugura la nuova stagione sabato 14 e domenica 15
novembre 2026 con «Storia del figlio cambiato — Una biografia teatrale di Luigi Pirandello», scritto e
diretto da Graziana Lo Brutto, produzione Teatro Lunaria. È il primo titolo della stagione, e non è una
scelta casuale: ad aprire il cartellone è uno spettacolo che racconta Pirandello stesso, nel teatro che
porta il suo nome e nella città che gli ha dato i natali.
«Storia del figlio cambiato» è un viaggio visionario e ironico nella prima biografia teatrale dedicata a
Luigi Pirandello, riscritta in scena come un grande rito di passaggio: da Luigino a Luigi, da figlio a
personaggio, da uomo a mito. Il racconto biografico si fonde con la leggerezza del teatro popolare, in
un linguaggio che alterna lirismo e inserti comici, dialetto siciliano e citazioni testuali. L’infanzia, il
conflitto col padre, la Sicilia arida e poetica, l’amore impossibile per Marta Abba, la follia di
Antonietta: tutto si ricompone in un grande affresco corale, dove i personaggi della vita vera e quelli
delle opere si confondono e si specchiano.
In scena quattro attori — Chiara Seminara, Luca Iacono, Marcello Montalto e Paolo Lanza — si
moltiplicano e si scambiano i ruoli, facendosi voci della memoria e fantasmi della mente: ogni
interprete diventa corpo narrante di un Pirandello diviso e molteplice, proprio come le sue creature.
«Questa non è una biografia, è una favola», avvertono gli autori: «e come ogni favola, racconta una
verità più profonda dei fatti». L’allestimento è essenziale e rigoroso, costruito su pochi oggetti e su una
scenografia scarna che si fa forza evocativa.
«Aprire la stagione con uno spettacolo su Pirandello, nel suo teatro e nella sua città, è per noi un gesto
che dice molto del percorso che vogliamo intraprendere — un teatro che parte dalle proprie radici per
guardare lontano, e che torna a essere il cuore pulsante della vita culturale di Agrigento», dichiara il
Direttore Artistico Leandro Picarella.
Da quest’anno, come anticipato dal Sindaco di Agrigento nella conferenza stampa di presentazione del
nuovo Consiglio di Amministrazione, i posti del palchetto reale del Teatro saranno assegnati – a
rotazione e per ogni spettacolo in cartellone – a studenti meritevoli delle scuole agrigentine. Una scelta
simbolica e concreta insieme, che affida il posto più prestigioso della sala ai giovani che si distinguono
per impegno, valori e risultati, nel segno di una direzione che mette al centro le nuove generazioni e il
merito. Il palchetto reale sarà così, a ogni spettacolo, un riconoscimento e un invito: il teatro come
casa della città e dei suoi talenti. Si comincia il 14 e 15 novembre con dodici studenti del Liceo
Raffaello Politi.