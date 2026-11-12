Il Teatro Pirandello apre la stagione con “Storia del figlio cambiato”

Il Teatro «Luigi Pirandello» di Agrigento inaugura la nuova stagione sabato 14 e domenica 15

novembre 2026 con «Storia del figlio cambiato — Una biografia teatrale di Luigi Pirandello», scritto e

diretto da Graziana Lo Brutto, produzione Teatro Lunaria. È il primo titolo della stagione, e non è una

scelta casuale: ad aprire il cartellone è uno spettacolo che racconta Pirandello stesso, nel teatro che

porta il suo nome e nella città che gli ha dato i natali.

«Storia del figlio cambiato» è un viaggio visionario e ironico nella prima biografia teatrale dedicata a

Luigi Pirandello, riscritta in scena come un grande rito di passaggio: da Luigino a Luigi, da figlio a

personaggio, da uomo a mito. Il racconto biografico si fonde con la leggerezza del teatro popolare, in

un linguaggio che alterna lirismo e inserti comici, dialetto siciliano e citazioni testuali. L’infanzia, il

conflitto col padre, la Sicilia arida e poetica, l’amore impossibile per Marta Abba, la follia di

Antonietta: tutto si ricompone in un grande affresco corale, dove i personaggi della vita vera e quelli

delle opere si confondono e si specchiano.

In scena quattro attori — Chiara Seminara, Luca Iacono, Marcello Montalto e Paolo Lanza — si

moltiplicano e si scambiano i ruoli, facendosi voci della memoria e fantasmi della mente: ogni

interprete diventa corpo narrante di un Pirandello diviso e molteplice, proprio come le sue creature.

«Questa non è una biografia, è una favola», avvertono gli autori: «e come ogni favola, racconta una

verità più profonda dei fatti». L’allestimento è essenziale e rigoroso, costruito su pochi oggetti e su una

scenografia scarna che si fa forza evocativa.

«Aprire la stagione con uno spettacolo su Pirandello, nel suo teatro e nella sua città, è per noi un gesto

che dice molto del percorso che vogliamo intraprendere — un teatro che parte dalle proprie radici per

guardare lontano, e che torna a essere il cuore pulsante della vita culturale di Agrigento», dichiara il

Direttore Artistico Leandro Picarella.

Da quest’anno, come anticipato dal Sindaco di Agrigento nella conferenza stampa di presentazione del

nuovo Consiglio di Amministrazione, i posti del palchetto reale del Teatro saranno assegnati – a

rotazione e per ogni spettacolo in cartellone – a studenti meritevoli delle scuole agrigentine. Una scelta

simbolica e concreta insieme, che affida il posto più prestigioso della sala ai giovani che si distinguono

per impegno, valori e risultati, nel segno di una direzione che mette al centro le nuove generazioni e il

merito. Il palchetto reale sarà così, a ogni spettacolo, un riconoscimento e un invito: il teatro come

casa della città e dei suoi talenti. Si comincia il 14 e 15 novembre con dodici studenti del Liceo

Raffaello Politi.