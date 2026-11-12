Oltre mezzo chilo di droga, un revolver e proiettili: arrestati due cugini

La Polizia di Stato nel cuore del centro storico cittadino ha tratto in arresto, in flagranza, due cugini palermitani, rispettivamente di 50 e 35 anni, accusati, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

L’intervento, eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, ha permesso di sequestrare oltre mezzo chilo di droga, un revolver carico e decine di proiettili dello stesso calibro.

L’indagine è scattata durante un servizio di pattugliamento nei pressi della Cala, qui i poliziotti hanno notato i due uomini confabulare con fare sospetto in un vicolo e hanno avviato una discreta attività di osservazione. Poco dopo, il cinquantenne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è affacciato dalla finestra della propria abitazione lanciando una chiave in strada al cugino, questi l’ha raccolta, si è diretto verso un magazzino nella vicina via Tavola Tonda ed è tornato indietro nel giro di pochi minuti.

Intuendo che l’uomo si fosse appena rifornito, i “falchi” sono entrati in azione bloccandolo e sottoponendolo a perquisizione. Addosso al 35enne gli agenti hanno trovato la chiave appena ricevuta, 13 dosi di cocaina (per un peso di 6,5 grammi) e 10 dosi di hashish (25 grammi).

Il controllo è stato quindi esteso al magazzino di via Tavola Tonda, all’interno del quale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 5 panetti di hashish dal peso totale di 500 grammi, altre 2 dosi della stessa sostanza per 13 grammi e una pistola tipo revolver con matricola parzialmente abrasa, rifornita con 6 cartucce calibro 6 e altre 65 cartucce del medesimo calibro.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sull’arma sono ora in corso specifici accertamenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, per il cinquantenne è stato disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari, mentre il trentacinquenne è stato trasferito presso la locale casa circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.