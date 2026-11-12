Mafia, condanna definitiva per i fratelli Valenti di Favara: 6 anni per concorso esterno

A distanza di quasi dieci anni dai fatti, e dopo un lungo iter giudiziario, diventano definitive le quattro condanne nel processo-bis scaturito dalla maxi inchiesta “Montagna”, l’operazione dei carabinieri che nel 2018 sgominò l’omonimo mandamento mafioso in provincia di Agrigento. La Cassazione ha rigettato i ricorsi delle difese mettendo così il sigillo definitivo sulla vicenda: 6 anni di reclusione nei confronti dei fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori edili di Favara, condannati per concorso esterno in associazione mafiosa; 2 anni e 4 mesi per Daniele Fragapane, cugino del capomafia Francesco Fragapane, condannato per favoreggiamento (in origine era accusato di concorso esterno); condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione anche per il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, un tempo tra i più vicini sodali di Fragapane prima di pentirsi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Barba, Raffaele Bonsignore, Salvino Mondello e Nico D’Ascola.

L’operazione Montagna scatta il 22 gennaio 2018 quando i carabinieri arrestano una cinquantina di persone tra boss, gregari, imprenditori e anche un sindaco. Gli investigatori mettono a segno un duro colpo alle cosche agrigentine e, in particolare, al nascituro mandamento della “Montagna”, pensato e voluto dal boss Francesco Fragapane, figlio dell’ergastolano e già capo di Cosa nostra agrigentina Salvatore. In quell’occasione vennero colpite decine di famiglie mafiose dell’Agrigentino da Favara a San Biagio Platani passando per Santa Elisabetta, Cammarata e tutta la zona della “Montagna”. Ventisei condanne sono già divenute definitive. A queste si aggiungono le quattro di oggi. Negli scorsi giorni, invece, si è chiuso (in secondo grado) un altro filone dell’inchiesta che vedeva imputato l’ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella. L’ex primo cittadino, arrestato e condannato in primo grado a sei anni e otto mesi, è stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa dalla Corte di appello di Palermo.