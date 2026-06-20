Furti in tre aziende alla zona industriale, bottino da 30 mila euro 

Ladri in azione alla zona industriale di Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira tre aziende portando via quanto ritenuto di valore. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 30 mila euro.

Il primo furto è avvenuto ai danni di un imprenditore di 64 anni di Aragona, titolare di un’azienda di rifiuti. In questo caso i ladri hanno rubato circa 600 chili tra rame e alluminio. Nella seconda ditta, di proprietà di un 36enne di Favara, sono stati rubati 100 metri di cavi in rame. Infine, nell’azienda di un 53enne di San Giovanni Gemini sono stati portati via quindici televisori, quattro casse acustiche, e un furgone Iveco Daily. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili.