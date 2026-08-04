Furto in un’abitazione in via Empedocle, svuotata la cassaforte di un dipendente pubblico

Ladri in azione nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione in via Empedocle utilizzando la temuta “chiave bulgara”, uno strumento in grado di aprire anche le porte blindate senza lasciare segni di effrazione. E così, in effetti, è avvenuto.

I ladri, una volta dentro l’appartamento, sono andati quasi a colpo sicuro nel luogo in cui si trovava la cassaforte e sono riusciti ad aprirla. Il bottino non è ancora stato quantificato ma è comunque ingente dato che sono stati trafugati preziosi di una vita e argenteria. A fare la scoperta è stato il proprietario, un 67enne dipendente pubblico. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini dei poliziotti per risalire all’identità dei malviventi.