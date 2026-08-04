Campobello di Licata

Aggredisce e minaccia la compagna, denunciato 30enne a Campobello di Licata 

La ragazza, una venticinquenne, è stata trasferita in una struttura protetta

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

In almeno due occasioni avrebbe insultato, minacciato e aggredito la compagna anche in preda all’alcol. È successo a Campobello di Licata dove un trentenne del posto è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La vittima dei soprusi, una venticinquenne, si è recata dai carabinieri e ha raccontato la spirale di violenza che si era innescata. Immediatamente è stato attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare la donne vittime di violenza domestica. La ragazza è stata collocata in una struttura protetta. 

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