Gravemente ustionato in un incendio, morto insegnante 48enne di Castrofilippo 

Giuseppe Ippolito non ce l’ha fatta. Il 48enne di Castrofilippo, insegnante e giornalista pubblicista, è deceduto nella tarda serata di domenica dopo essere rimasto gravemente ustionato in un incidente i cui contorni sono ancora al vaglio dei carabinieri. Ippolito lascia una bambina in tenera età avuta dalla compagna. La vicenda risale ad una decina di giorni fa quando l’insegnante riportò ustioni su tutto il corpo in seguito all’incendio della sua auto.

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Bisogna capire, anzitutto, come abbia preso fuoco l’auto. Il fuoco gli ha provocato gravissime ustioni su tutto il corpo. È stato un amico di famiglia a chiamare il numero unico di emergenza con il personale del 118 che lo ha immediatamente trasferito al Barone Lombardo di Canicattì. Dopo un primo ricovero è stato disposto il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato Diego Giarratana, difensore della famiglia dell’insegnante: “Non vi è alcuna circostanza che faccia ritenere che abbia dato fuoco all’auto volontariamente né sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile sugli abiti né nei pressi dell’autovettura.” Ippolito, insegnante ma anche giornalista, fu anche il portavoce del sindaco quando a ricoprire la carica di primo cittadino era Calogero Sferrazza. I funerali del 48enne si svolgeranno oggi alle 18 nella chiesa Madre di Castrofilippo.