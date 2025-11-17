Galleria Spinasanta, al via i lavori di manutenzione della canna sinistra direzione Ag-Cl
La nota di Anas
Mercoledì 19 novembre Anas ultimerà i lavori di manutenzione programmata all’interno della canna sinistra (direzione Raffadali) della galleria Spinasanta e il tratto sarà riaperto al traffico nella stessa giornata.
Sempre nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata della galleria Spinasanta, situata fra i km 146,500 e 147,330 della strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, dal 19 novembre 2025 al 20 febbraio 2027 verrà chiusa al traffico la canna destra (direzione Agrigento-Caltanissetta) per permettere l’inizio della seconda fase delle lavorazioni.
Per consentire l’esecuzione degli interventi, verrà istituito un doppio senso di marcia sul lato sinistro della galleria, quello appena ammodernato. Per tutti i mezzi di altezza superiore ai 3,90 metri è previsto un percorso alternativo che verrà segnalato in loco.
L’obiettivo di Anas è quello di elevare gli standard di sicurezza all’interno della galleria Spinasanta, rendendola tecnologicamente avanzata, a tutela degli utenti in transito.