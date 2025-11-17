Milano Cortina 2026, il viaggio della Fiamma illumina la Sicilia

Dal 15 al 19 dicembre, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraversera’ la Regione Siciliana per un totale di 29 comuni e 8 siti UNESCO coinvolti. Ad annunciarlo e’ la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica.

La Fiamma Olimpica verra’ accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, che supporteranno questo straordinario momento, che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver visitato la Sardegna, attraversera’ il Mediterraneo per fare il proprio ingresso in Sicilia lunedi’ 15 dicembre a Castelvetrano, dove percorrera’ il parco archeologico di Selinunte, una delle principali colonie greche in Sicilia. Dopodiche’, continuera’ il proprio percorso passando per Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e la citta’ storica di Monreale, che ospita lo scintillante Duomo. Il percorso della giornata terminera’ in Piazza Ruggiero VII a Palermo, capoluogo della regione, simbolo di unione tra culture millenarie.

Il giorno successivo, il 16 dicembre, dopo essere ripartita da Palermo, la Fiamma Olimpica si avventurera’ verso la maestosa Cattedrale normanna di Cefalu’, per poi passare per Enna e Piazza Armerina e contemplare cosi’ la Villa romana del Casale, nota per la sua straordinaria collezione di mosaici romani. A seguire tocchera’ Caltanissetta per poi spostarsi a Lampedusa, prima di arrivare ad Agrigento, terra dell’incantevole Valle dei Templi, per concludere la tappa in Piazza Vittorio Emanuele.

Mercoledi’ 17 dicembre, la Fiamma proseguira’ il percorso nel sud-est dell’isola, passando per Licata, Gela, Caltagirone e Ragusa, citta’ barocca. Costeggera’ l’isola arrivando a Marzamemi e Porto Palo, fino a Noto, un esempio eccezionale di citta’ barocca ricostruita post-terremoto. Proseguira’ poi per Avola, fino ad arrivare a Ortigia, in via Riva Nazario Sauro nel cuore storico di Siracusa, esempio di integrazione tra architettura greca, romana, medievale e barocca. Il penultimo giorno di Viaggio della Fiamma Olimpica proseguira’, invece, verso Priolo Gargallo, Augusta e Lentini, la citta’ degli agrumi e delle mandorle. Successivamente, attraversera’ l’entroterra fino a Nicolosi per addentrarsi nel parco dell’Etna, uno dei vulcani piu’ famosi e attivi del mondo e terminare il percorso a Catania. Nell’ultimo giorno di permanenza in Regione, il viaggio si muovera’ in direzione Acireale per poi passare da Giarre, Taormina e finire il proprio percorso a Messina, dove la Fiamma salpera’ verso lo Stretto, in direzione Reggio Calabria. Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Sicilia ci sara’ il content creator Samuele Virzi’, che raccontera’ le bellezze della sua amata Sicilia attraverso i propri profili social.