Giornata contro la violenza sulle donne, anche l’Istituto Anna Frank di Agrigento testimonia il suo impegno

Concluse questa mattina le celebrazioni che l’Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento ha voluto realizzare in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.

La scuola testimonia, anche in questo modo, la propria determinazione a contribuire concretamente alla diffusione dell’educazione al rispetto e alla lotta contro ogni violenza e discriminazione. Le attività proposte dai docenti agli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola, sono il frutto di percorsi di educazione all’affettività progettati e pianificati per indurre gli studenti a riflettere, con modalità adeguate alle diverse fasce di età, su temi delicati come: la parità̀ tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità̀ personale.

Gli alunni, dei dodici plessi della scuola agrigentina, hanno avuto modo di esprimere le loro riflessioni e i pensieri sugli argomenti trattati, attraverso la realizzazione di cartelloni, la riproduzione di scarpette rosse realizzate con il cartoncino e con il nome delle donne vittime di violenza, la pitturazione in rosso, colore simbolo di questa ricorrenza, delle panchine. Diversi i momenti dedicati alla lettura e alle poesie a tema, ma anche conversazioni con pensieri spontanei degli studenti.