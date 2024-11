Giornata del diabete, i monumenti agrigentini si illuminano di blu

Palazzo dei Giganti illuminato di blu, su proposta dei ragazzi del Leo Club Agrigento Host, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Il tema, promosso ogni anno da molti Leo Club d’Italia, fa da cornice a diverse iniziative e campagne di prevenzione e sensibilizzazione che il Leo Club cittadino sta già programmando per le prossime settimane, ad esempio lo screening gratuito con la Croce Rossa e l’associazione giovani diabetici agrigentini, che si terrà il prossimo 24 novembre in Piazza Cavour ad Agrigento.

“Ringrazio i comuni della zona che hanno aderito all’iniziativa, ovvero Agrigento, Santa Elisabetta, Realmonte, Favara e Joppolo Giancaxio. È bello quando leamministrazioni rispondono collaborando ad iniziative come queste perché la prevenzione è un’arma fondamentale per rispondere adeguatamente a tutte le patologie, diabete incluso. Vi aspettiamo numerosi allo screening gratuito del 24 novembre prossimo in Piazza Cavour insieme alla Croce Rossa e all’associazione giovani diabetici agrigentini: saremo pronti a offrire il nostro servizio, come sempre fin ora”, ha detto nome del Leo Club Agrigento Host il Presidente Francesco Bonfiglio.

“Un grande riscontro dai comuni di tutta Italia – conclude il segretario di Club Marta Castelli nonché coordinatore della Causa Globale Diabete del Multidistretto Leo 108 ITALY – è il segno che questo tema è sensibile in tutti i territori, così come nel nostro, se consideriamo che come Club abbiamo coinvolto diversi comuni”.