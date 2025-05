Serie D, ai playout sarà Favara-Licata: un derby che vale la salvezza 

Si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie D ed entrambe le agrigentine hanno perso l’ultima giornata. Favara e Licata escono sconfitte dai rispettivi match: i primi in casa contro il Sant’Agata mentre i secondi in trasferta contro la Nissa. E adesso il destino metterà di fronte – l’una contro l’altra – proprio le due squadre per la gara valida per i playout. Una delle due compagini agrigentine, dunque, retrocederà in Eccellenza. In virtù di una classifica migliore sarà il Favara a giocare in casa allo stadio Bruccoleri.

RISULTATI 34ª GIORNATA

FAVARA – SANT’AGATA 0-2

POMPEI – ENNA 1-3

LOCRI – ACIREALE 1-1

NISSA – LICATA 3-2

IGEA VIRTUS – SIRACUSA 1-3

SANCATALDESE – REGGINA 0-1

SCAFATESE – RAGUSA 2-1

VIBONESE – PATERNÒ 1-1

I VERDETTI

Siracusa promosso in Serie C. Ai plyoff Reggina, Scafatese, Sambiase e Vibonese. Ai playout Acireale, Favara, Licata, Sant’Agata. Retrocede in Eccellenza: Locri. Akragas ritirato dal campionato