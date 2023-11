Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il sito di Omceo Agrigento si tinge di rosso

Anche L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne istituita dall’Onu e, in tal senso, dalle 4 alla mezzanotte di domani, 25 novembre prossimo, il sito istituzionale dell’Ordine (ordinedeimedici.agrigento.it) riporterà un fiocco rosso in memoria delle donne vittime di violenza.

“Giulia Cecchettin, Rita Talamelli, Barbara Capovani, Lorena Quaranta, Martina Scialdone, Oriana Brunelli, Floriana Floris, Sara Ruschi, Marisa Leo, Rossella Nappini, … Sono soltanto alcuni dei nomi delle donne vittime di femminicidio. Un elenco che continua ad allungarsi e ripropone un problema dai toni drammatici rispetto al quale ciò che si fa, non sarà mai abbastanza – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento – I numeri, secondo l’Istat, parlano chiaro: nel 2022 ben 97,7 per cento di donne ha fatto ricorso al numero nazionale antiviolenza (1522). Si tratta di 11.632 casi sul totale delle 11.909 vittime che hanno riportato violenza psicologica (77,8 per cento) seguita da minacce (54,5 per cento) e da violenza fisica (52,3 per cento) mentre da gennaio a settembre 2023 si contano circa 80 vittime. Bene l’inasprimento della pena ma occorre, soprattutto, sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza della non violenza contro le donne”.