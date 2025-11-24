S.Stefano Quisquina presenta la candidatura al Premio nazionale del Paesaggio

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha ufficialmente presentato la candidatura al Premio Nazionale del

Paesaggio, il prestigioso concorso del Ministero della Cultura, una delle più alte onorificenze dedicate ai progetti che valorizzano e tutelano il paesaggio, in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio.

“E’ la conferma di un percorso fatto di impegno, visione e attenzione al territorio.

Negli ultimi anni la nostra comunità ha saputo distinguersi attraverso traguardi, buone prassi, una crescita sociale e culturale costante e un modello di gestione che mette al centro sostenibilità, cultura, accoglienza e qualità dei servizi.

Un esempio virtuoso di come un piccolo paese possa diventare grande investendo sulle proprie radici, sulla bellezza e sulla capacità di fare comunità.

Un sentimento di gratitudine e ringraziamento, a nome mio e dell’intera amministrazione comunale, alla Prof.ssa V. Scavone e alle giovani architetti E. Lo Sardo, D. Toscano e J. Moscatello che, unitamente alla Consigliera Comunale Lucia Leto Barone e ai tanti amici della società civile stefanese , con abnegazione competenza e professionalità hanno contribuito fattivamente e volontariamente alla redazione del dossier”, dichiarano in una nota congiunta il Sindaco Francesco Cacciatore e l’assessore al Turismo Anna Chillura