Giustizia, avvocati agrigentini in sciopero per tre giorni: stop alle udienze 

I penalisti agrigentini si fermano per tre giorni per scioperare contro “l’assoluta inerzia dell’esecutivo e del ministero della Giustizia rispetto alle questioni sollevate nei mesi”. La Camera penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”, presieduta dall’avvocato Angelo Nicotra, aderisce dunque allo sciopero nazionale. Gli avvocati penalisti si fermeranno, dunque, fino a venerdì. Fino alla prossima settimana, così come previsto dal codice di autoregolamentazione degli scioperi, si celebreranno soltanto udienze con detenuti.