Agrigento

Giustizia: ecco chi sono gli avvocati premiati con le toghe diamante, oro e argento 

Torna l’appuntamento delle “toghe di diamante, d’oro e d’argento”. La cerimonia, organizzata dall’Ordine di Agrigento, è prevista il 19 dicembre alle 15.30 nell’aula Livatino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In ventidue saranno insigniti della “toga d’argento” per i venticinque anni di iscrizione mentre altri due riconoscimenti saranno consegnati ad altrettanti avvocati che celebrano rispettivamente i sessant’anni e i cinquant’anni di iscrizione. Torna l’appuntamento delle “toghe di diamante, d’oro e d’argento”. La cerimonia, organizzata dall’Ordine di Agrigento, è prevista il 19 dicembre alle 15.30 nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia.

La toga di diamante – per i 60 anni di iscrizione – sarà consegnata all’avvocato Arturo Corsini. La toga d’oro – per i 50 anni di iscrizione – andrà invece all’avvocato Salvatore Sammartino.

In ventidue riceveranno la toga d’argento per i 25 anni di iscrizione: sono gli avvocati milio Amoroso, Giovanni Augello, Calogero Caltagirone, Antonio Comparato, Valentina Contrino, Ettore Di Ventura, Salvatore Falzone, Eva Faraci, Simona Fulco, Giuseppe Infuso, Giovanna Latino, Mario Mangiapane, Anna Mongiovì, Marco Patti, Alberto Presti, Luigi Restivo Pantalone, Giuseppe Angelo Rizzo, Luca Sclafani, Calogero Sferrazza, Luigi Troja ed Emilia Vinti. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Favara

Cani avvelenati a Favara, il sindaco Palumbo: “aiutateci a trovare questi criminali”
Agrigento

Agrigento, i Lions della X Circoscrizione alla Mensa della solidarietà
Agrigento

Giustizia: ecco chi sono gli avvocati premiati con le toghe diamante, oro e argento 
Palermo

Sorpresi in auto con la droga: due arresti
Catania

Tentano furto in abitazione ma vengono scoperti grazie alle telecamere, due arresti
Catania

Coinvolto in grave incidente stradale, in auto aveva 1.2 chili di marijuana: arrestato in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv