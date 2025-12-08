Giustizia: ecco chi sono gli avvocati premiati con le toghe diamante, oro e argento 

In ventidue saranno insigniti della “toga d’argento” per i venticinque anni di iscrizione mentre altri due riconoscimenti saranno consegnati ad altrettanti avvocati che celebrano rispettivamente i sessant’anni e i cinquant’anni di iscrizione. Torna l’appuntamento delle “toghe di diamante, d’oro e d’argento”. La cerimonia, organizzata dall’Ordine di Agrigento, è prevista il 19 dicembre alle 15.30 nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia.

La toga di diamante – per i 60 anni di iscrizione – sarà consegnata all’avvocato Arturo Corsini. La toga d’oro – per i 50 anni di iscrizione – andrà invece all’avvocato Salvatore Sammartino.

In ventidue riceveranno la toga d’argento per i 25 anni di iscrizione: sono gli avvocati milio Amoroso, Giovanni Augello, Calogero Caltagirone, Antonio Comparato, Valentina Contrino, Ettore Di Ventura, Salvatore Falzone, Eva Faraci, Simona Fulco, Giuseppe Infuso, Giovanna Latino, Mario Mangiapane, Anna Mongiovì, Marco Patti, Alberto Presti, Luigi Restivo Pantalone, Giuseppe Angelo Rizzo, Luca Sclafani, Calogero Sferrazza, Luigi Troja ed Emilia Vinti.