Agrigento

Guida senza patente e vìola il Daspo urbano, 26enne denunciato due volte in poche ore 

A finire nei guai, ancora una volta, è un ventiseienne disoccupato agrigentino. Il giovane è stato denunciato due volte nel giro di poche ore

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Prima viene sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e peraltro è risultato recidivo a questa specifica contestazione, e poco dopo è stato pizzicato nel centro cittadino nonostante fosse gravato dal provvedimento di Daspo urbano.

A finire nei guai, ancora una volta, è un ventiseienne disoccupato agrigentino. Il giovane è stato denunciato due volte nel giro di poche ore. La prima per guida senza patente e la seconda per aver violato il Dacur, il divieto di accesso nelle aree urbane, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Violenza sessuale di gruppo”, chiesta condanna di tre agrigentini e del campione olimpico Pizzolato 
Trapani

Prodotti non sicuri, sequestrati 8mila giocattoli
Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 
Agrigento

Vigili urbani, sospesa attività a Fontanelle e multato un commerciante a Villaggio Mosè
Agrigento

Guida senza patente e vìola il Daspo urbano, 26enne denunciato due volte in poche ore 
Palermo

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher
banner italpress istituzionale banner italpress tv